Distrugge il telefono e aggredisce i carabinieri, arrestato

I carabinieri di Fondi hanno tratto arrestato nella giornata di martedì, un albanese di 34 anni, residente in città e già noto alle forze di polizia nonché attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per il reato di violenza, resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale e trasgressione degli obblighi imposti dalla libertà vigilata.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Durante un controllo domiciliare, infatti, questi ha prima deliberatamente distrutto un cellulare per non consegnarlo ai militari e successivamente si sarebbe anche scagliato contro di essi procurando delle lesioni a un carabiniere.





Al termine della perquisizione i militari hanno trovato 3 grammi di sostanza stupefacente, del tipo hashish, custoditi all’interno di un contenitore. Insieme alla droga è finito sotto sequestro anche il telefono distrutto.

L’uomo è stato segnalato anche alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente.

L’ arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.