Latina, due auto a fuoco nella notte: pista dolosa

Due auto a fuoco nella notte, a Latina. I roghi si sono verificati nell’area del quartiere Isonzo, a cavallo tra lunedì e martedì.

Il primo è divampato intorno alla mezzanotte in prossimità dell’incrocio con via San Tommaso d’Aquino, interessando una Toyota Auris, per poi allargarsi parzialmente a una Fiat Panda parcheggiata nelle immediate vicinanze. Il secondo incendio si è verificato circa un’ora più tardi in via Isonzo, a poche centinaia di metri di distanza in linea d’aria, avvolgendo una Jeep Renegade.





In entrambi i casi, oltre ai vigili del fuoco, hanno operato i carabinieri, che stanno vagliando testimonianze e immagini immortalata dagli impianti di sorveglianza della zona. Il sospetto degli inquirenti, è che entrambi gli episodi siano di natura dolosa.