Il formiano Pasquale Mattej, pioniere del fumetto italiano, celebrato a Napoli

Il genio di Pasquale Mattej, nato a Formia nel 1813, torna a risplendere nel panorama culturale italiano grazie alla mostra “Pasquale Mattej e la reinvenzione del fanfarone. Storia del primo albo a fumetti italiano”, parte del programma “Comicon Off“, che si terrà dal 28 marzo al 15 aprile presso la Real Casa Santa dell’Annunziata di Napoli.

Per il secondo anno consecutivo, Mattej viene riconosciuto come il primo fumettista italiano, un riconoscimento che sottolinea l’importanza di questo straordinario artista nel panorama culturale nazionale. L’evento napoletano, parte del “Comicon Off”, un’iniziativa promossa dal Comune di Napoli e dall’organizzazione “Comicon”, si inserisce in un calendario di eventi che precedono il “Comicon Napoli 2025”, che si terrà dal 1 al 4 maggio 2025 alla Mostra d’Oltremare.

“Siamo orgogliosi che Pasquale Mattej, nostro concittadino, venga celebrato a Napoli come uno dei padri del fumetto italiano”, dichiara Daniele Elpidio Iadicicco, presidente del Centro Studi SA Formia. “Il prossimo aprile, inoltre, celebreremo il 160° anniversario del nostro stemma comunale, disegnato proprio da Mattej. Fu lui ad insistere affinché la città riprendesse l’antico nome romano Formia”.

L’evento di Napoli non solo esalta le qualità artistiche di Mattej, ma offre anche un’occasione per riscoprire uno dei più grandi artisti che la città abbia avuto. Mattej non fu solo un artista poliedrico, ma anche un cittadino illuminato, che contribuì a plasmare l’identità di Formia e a traghettarla verso la modernità.

La mostra “Comicon Off” rappresenta un’opportunità per tutti gli appassionati di fumetto e per i cittadini di Formia di rendere omaggio a questo straordinario personaggio e di celebrare il suo contributo alla storia dell’arte e della città.