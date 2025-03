SuperEnalotto, a Formia un “Cinque” da oltre 41 mila euro

La dea bendata sembra essersi fermata nel Lazio. Venerdì scorso, come riportato da Agipronews, è stato centrato a Formia un “cinque” da 41.777,82 euro. La schedina vincente, pare sia stata giocata presso la Tabaccheria in via Giuseppe Paone a Formia.

Il 20 marzo, sempre nel Lazio e per la precisione a Roma, era stato centrato il “Sei” da oltre 88 milioni di euro che mancava dallo scorso autunno.





La speranza per molti appassionati dell’estrazione milionaria è che anche il nuovo jackpot da oltre 10 milioni possa essere vinto ancora una volta nei confini laziali, o chissà, addirittura pontini.