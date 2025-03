Non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato

È successo nei giorni scorsi ad Aprilia, dove un uomo di 30 anni del posto già noto alle forze di polizia e destinatario di provvedimenti quali allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento è stato rintracciato dai carabinieri proprio nei pressi dell’abitazione dei familiari che hanno dichiarato di essere stati costretti ad accettare la sua presenza in casa per paura di eventuali ritorsioni.

A inizio marzo, l’uomo, era stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione e per quello il giorno seguente era stato raggiunto da un’ordinanza emessa dal Tribunale di Latina con tanto di divieto di avvicinamento ai familiari.