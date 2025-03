Monte San Biagio, il vicesindaco di Cola entra in FdI

Era atteso l’annuncio del “nuovo ingresso” nel partito di Fratelli d’Italia a Monte San Biagio. Alla fine, a passare nelle fila del partito di Giorgia Meloni è stato il vicesindaco Arcangelo Di Cola, già dirigente locale della Lega.

Sabato l’annuncio presso il locale Babylon 2.0 a Monte San Biagio. Molto partecipato l’evento che ha visto la presenza anche di importanti esponenti provinciali e non solo.

C’erano, il senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione provinciale di FdI Latina, l’eurodeputato Nicola Procaccini, il consigliere regionale Vittorio Sambucci e il coordinatore comunale Bruno Saccoccio.

Soddisfazione da parte del senatore Calandrini che ha commentato: “L’ingresso del vicesindaco Di Cola è la conferma che Fratelli d’Italia è il punto di riferimento per chi vuole portare avanti un’amministrazione concreta e vicina ai cittadini. La crescita del partito nella provincia di Latina è frutto di un lavoro costante sul territorio e dell’impegno di amministratori capaci come Arcangelo, che condividono i nostri valori e la nostra visione per il futuro della comunità.”