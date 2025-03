Domenica a Fondi l’ordinazione diaconale di Velletri

Domenica 30 marzo alle ore 18.00, presso la chiesa di San Paolo Apostolo in Fondi, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa con rito di ordinazione diaconale del seminarista Gianluigi Velletri.

Gianluigi è nato il 28 maggio 1995 ed è originario della parrocchia di San Paolo Apostolo in Fondi. Dopo la maturità, conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale “Antonio Pacinotti” di Fondi, e diverse esperienze lavorative, nel 2018 chiede di iniziare il cammino in preparazione al presbiterato presso il Pontificio Collegio Leoniano, seminario regionale di Anagni.





Durante gli anni di formazione consegue nel settembre 2024 il Baccalaureato in Sacra Teologia presso l’Istituto Teologico Leoniano. Gianluigi ha svolto, in questi anni, il suo servizio pastorale presso la parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia, nella comunità di Itri, nelle parrocchie di San Giovanni Battista in Castelforte e dei Santi Cosma e Damiano nell’omonimo comune. Attualmente frequenta l’ultimo anno di seminario e svolge il servizio pastorale nella parrocchia di Sant’Erasmo V.M. in Formia.

Gianluigi ha scelto come versetto biblico per l’ordinazione un passo della seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: “In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 5,20).