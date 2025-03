Criminalità e sicurezza, ancora controlli a raffica ad Aprilia

Nella serata di giovedì e nel pomeriggio di venerdì, ad Aprilia sono stati riproposti controlli a tappeto nell’ambito dell’operazione “Alto impatto” per il contrasto alla criminalità diffusa e per garantire una maggiore sicurezza.

Oggetto di pianificazione in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e svolti con il coordinamento tecnico operativo del questore Fausto Vinci, coadiuvato dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri Christian Angelillo e della guardia di finanza Giovanni Marchetti, i servizi straordinari di controllo del territorio sono stati predisposti a seguito dei recenti accadimenti delittuosi verificatisi sul territorio.





I controlli interforze hanno riguardato varie zone della città, in particolare le aree più degradate, i luoghi della movida e di devianza giovanile, gli esercizi commerciali e le zone caratterizzate da una maggiore presenza di cittadini stranieri, per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di criminalità diffusa e per la prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di droga.

Le pattuglie e i reparti specializzati della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale sono stati dislocati capillarmente su tutto il territorio cittadino, e sono state impiegate nelle attività di controllo statico e dinamico di tutti i soggetti in transito.

I posti di controllo effettuati da tutte le forze impiegate, hanno consentito di identificare 472 soggetti, di cui 110 con precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, contro il patrimonio e la persona e controllare 382 veicoli, con elevazione di contravvenzioni al codice della strada.

Durante i predetti servizi i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un cittadino tunisino di 44 anni residente a Imola, già noto alle forze di polizia, per il reato di furto. Nello specifico i carabinieri hanno sottoposto a controllo l’indagato, trovandolo in possesso di generi alimentari del valore di circa 100 euro, da lui asportati poco prima presso un supermercato ubicato nella zona in cui è stato effettuato il controllo. Si è proceduto pertanto al recupero della refurtiva, che è stata riconsegnata all’avente diritto.

I carabinieri hanno poi segnalato alla Prefettura un 25enne del posto quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di circa un grammo e mezzo di hashish, sottoposto a sequestro amministrativo. Inoltre, i militari operanti hanno elevato quattro sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, sequestrato amministrativamente un veicolo e ritirato due patenti di guida.

Le forze di polizia impiegate si sono adoperate anche nell’attività di controllo finalizzata al ritraccio di eventuali cittadini stranieri irregolari sul territorio, attività che ha dato esito negativo.

“Durante i servizi non sono avvenuti fatti di rilievo – rendono noto gli operanti – segno tangibile dell’effetto di deterrenza della presenza massiccia delle pattuglie sul territorio, che rappresenta uno degli obiettivi delle operazioni ad Alto impatto svolte su tutto il territorio della provincia”.

I servizi interforze e controlli intensivi del territorio, proseguiranno anche nelle prossime settimane, per garantire maggiore sicurezza e un durevole effetto di deterrenza delle condotte criminali.