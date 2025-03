Rame a ruba, ex discoteca di Fondi depredata

Nel corso del pomeriggio di giovedì, presso la Tenenza Carabinieri di Fondi l’amministratrice di una società proprietaria di locali che in passato erano adibiti a discoteca ha denunciato un cospicuo furti.

Nei giorni scorsi ignoti si erano introdotti nel predetto immobile, previa effrazione della porta posta sul retro, asportando fili e tubi in rame dell’impianto elettrico e di condizionamento, nonché alcuni infissi in alluminio, per un danno complessivo pari a circa 10mila euro.





Sono in corso indagini finalizzate a ricostruire l’accaduto e a risalire agli autori del reato.