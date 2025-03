Carabinieri in un’azienda agricola, denuncia e multa per il titolare

Nella mattinata di giovedì, i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo, insieme all’aliquota operativa del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terracina e all’Uoc Spresal di Latina, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda agricola del territorio, impegnata nella produzione di angurie e ortaggi.

L’operazione rientra nei servizi di contrasto al fenomeno del caporalato e alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine dei controlli, il titolare dell’azienda è stato denunciato in stato di libertà per l’utilizzo di attrezzature da lavoro non conformi alle normative vigenti e per la mancata presenza di una figura preposta alla vigilanza delle operazioni.





In particolare, è stato accertato che per il montaggio di alcune serre veniva utilizzata una macchina operatrice non conforme agli standard di sicurezza. Inoltre, durante l’ispezione non è stata rilevata la presenza di una persona incaricata della supervisione delle attività in corso.

A seguito delle violazioni riscontrate, il titolare è stato sanzionato con ammende per un totale che supera i 3.700 euro. I carabinieri hanno inoltre proceduto al sequestro del mezzo non conforme, che è stato affidato in custodia allo stesso proprietario.

Nel corso dei controlli, sono stati identificati sette lavoratori, di cui tre cittadini comunitari e quattro di nazionalità indiana. Tutti sono risultati in regola con il permesso di soggiorno e le relative comunicazioni di assunzione.

“Le attività ispettive dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e contrastare eventuali irregolarità nel settore agricolo”, anticipa il Comando provinciale dell’Arma.