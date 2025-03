Brandisce una bottiglia e cerca di infilarsi nell’auto di una donna: denunciato

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Fondi hanno denunciato in stato di libertà un cittadino indiano, resosi protagonista, in via Arnale Rosso di violenza privata ai danni di una quarantenne del posto.

La donna, mentre si trovava da sola alla guida della sua autovettura, ferma ad un semaforo, è stata minacciata dallo straniero, che girava con in mano una bottiglia di vetro vuoto.





Impaurita, la malcapitata si è vista costretta a inserire la retromarcia per evitare che l’uomo brandendo la bottiglia di vetro danneggiasse l’auto, o peggio ancora si introducesse all’interno dell’abitacolo. Come del resto ha provato a fare, forzando la maniglia della portiere che la donna, intelligentemente, aveva chiuso con la sicura dall’interno.

Il pronto intervento della squadra prevenzione e controllo del territorio, in coordinamento con l’ufficio immigrazione, che ne ha accertato comunque la regolarità sul territorio nazionale, ha permesso di deferire in stato di libertà il cittadino indiano.

I poliziotti del Commissariato inoltre, in attuazione delle direttive impartire dal questore di Latina Fausto Vinci, nella giornata di giovedì hanno sensibilmente incrementato l’attività di controllo del territorio, pervenendo all’identificazione di 186 soggetti, di cui 85 stranieri, e al controllo di 41 veicoli. Inoltre, in serata, a seguito di un intervento per lite familiare tra padre e figlio, hanno provveduto al ritiro cautelare di dodici armi, tutte regolarmente denunciate all’autorità, non potendosi escludere che le vicissitudini familiari avrebbero potuto portare a un uso improprio delle stesse.

Resta salva la facoltà di una diversa valutazione della situazione riscontrata, ancora da approfondire, da parte della Prefettura del capoluogo pontino.