Botte tra kebabbari e clienti, locale chiuso a Terracina

Il Questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un kebab-pizzeria di Terracina, teatro nello scorso mese di febbraio di una rissa tra alcuni dipendenti dell’esercizio e tre clienti.

In particolare, lo scorso fine febbraio presso l’esercizio era intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, in quanto era stata segnalata un’aggressione subita da parte di tre giovani presenti all’interno del locale.





A chiamare le forze dell’ordine era stata proprio una delle vittime, e dagli accertamenti effettuati sul posto era emerso che poco prima era iniziata una lite per futili motivi tra tre giovani avventori e due dipendenti del kebab-pizzeria, a seguito della quale uno di questi aveva subito uno schiaffo e si era rivolto al responsabile del gesto brandendo un manico di scopa.

Il culmine della situazione era avvenuto poi all’esterno dei locali, con il lancio da parte del dipendente del locale di una sedia di metallo all’indirizzo di uno dei ragazzi coinvolti, che nell’impatto era rimasto ferito ed era stato trasportato in ospedale e poi successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni.

“Il monitoraggio dei fatti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolto dai poliziotti della Divisione Amministrativa, ha consentito l’accertamento delle violazioni da parte del titolare, in particolar modo la violazione del dovere ricadenti su tutti i titolari di licenza, tra cui quello di allertare le forze dell’ordine in caso di disordini”, sottolinea la Questura.

“Nel caso di specie invece i due dipendenti coinvolti, hanno dapprima tentato di risolvere in autonomia una situazione potenzialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica, aggredendo brutalmente uno degli avventori e partecipando quindi attivamente alla rissa, senza poi peraltro procedere ad alcuna segnalazione al numero di emergenza al 112”.

Alla luce di quanto accertato è stato pertanto adottato dal Questore il provvedimento ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di 10 giorni, operativo dalla mezzanotte di quest’oggi.