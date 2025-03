Incendi, vasto rogo a Formia: e siamo solo a marzo

Sono anni che ormai si parla dell’emergenza incendi nel sud pontino che purtroppo esula dalla consuetudine legata ai mesi prettamente estivi.

Ieri sera il Golfo di Gaeta è stato purtroppo illuminato a giorno da un vasto incendio che ha coinvolto la zona alta di via Acervara a Formia, la collina che sovrasta la zona di Vindicio.





In azione per ore i vigili del fuoco e gli uomini di Ver Sud Pontino che non hanno potuto far altro che gestire le fiamme sospinte dal forte vento della giornata affinché non arrivassero a lambire le abitazioni.

L’incendio, infatti, è partito dopo le 19 nella zona alta ed impervia della collina, in un punto difficilissimo da raggiungere. Fortunatamente non sono registrate persone coinvolte, ma il fatto accende i fari su un fenomeno sempre più inquietante e destagionalizzato.