Elezioni a Itri in campo anche l’ex sindaco Fargiorgio

Fermento nella politica di Itri in visto della tornata delle elezioni amministrative di maggio. In campo anche il già sindaco Antonio Fargiorgio con la civica “Itri Domani”.

DI SEGUITO LA NOTA DI “ITRI DOMANI”





Itri è di nuovo chiamata a scegliere il proprio governo cittadino per la fine anticipata dell’ultima esperienza amministrativa che vedeva come assoluti protagonisti Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

La litigiosità interna di questi partiti sin dal primo consiglio comunale ha paralizzato un’amministrazione e un Paese portando all’ennesimo commissario prefettizio e alle elezioni anticipate.

Il 25 e il 26 Maggio gli Itrani saranno chiamati alle urne: noi proponiamo un progetto politico alternativo ai responsabili di questa paralisi amministrativa e sociale.

Siamo alternativi all’ingovernabilità, alle imposizioni calate dall’alto da esponenti regionali seduti a tavolino e che forse ad Itri non ci sono neanche mai stati.

Itri é un Paese libero, orgoglioso, che vuole autodeterminarsi e la nostra squadra è composta da donne e uomini fieri, animati esclusivamente dall’amore per Itri: non siamo esecutori di ordini provenienti da comuni limitrofi o da organi di partito regionali o provinciali.

Liberamente e con convinzione abbiamo scelto il nostro candidato sindaco: l’Avv. Antonio Fargiorgio che ringraziamo per la Sua disponibilità e che sarà il valore aggiunto di una compagine civica forte e coesa che vuole assicurare il buon governo di Itri per i prossimi 5 anni.

La figura di Antonio Fargiorgio è la felice sintesi delle varie componenti della nostra lista civica: AVS e Italia Viva (che già avevano sostenuto alle precedenti amministrative il progetto di Itri Facciamo Futuro), il Partito Democratico, la componente cattolica e moderata e tante sensibilità civiche provenienti dal mondo associativo e produttivo, non ascrivibili a nessuna sigla partitica.

Il minimo comune denominatore è l’amore per questo nostro Paese e la volontà di vedere di nuovo le strade piene, le attività commerciali aperte, le strutture ricettive messe in condizione di operare, il Museo ed il Castello funzionanti: in una parola, vedere di nuovo Itri viva come lo era un tempo. Occorre una Rinascita della nostra comunità.

Ci concentreremo sul recupero della bellezza, ricucendo un tessuto sociale sfilacciato di un paese che ha perso la Sua identità. Governeremo le fragilità sociali ed economiche valorizzando l’enorme potenziale che purtroppo in questi anni è stato bistrattato.

Questa squadra di donne e uomini si è già confrontata su tante tematiche (PRG, viabilità, centro storico, zone extraurbane, cimitero, incendi, spazi di socialità e aggregazione, olivicoltura, opere pubbliche) che verranno sottoposte all’attenzione della cittadinanza.

Una squadra aperta a chi, come noi, crede che sia giunto finalmente il momento di voltare pagina e che con passione e coraggio aderisce a questo ambizioso progetto condividendo il desiderio di un cambiamento urgente e necessario. Un progetto capace di coagulare attorno a sé competenze e sensibilità anche diverse, ma accomunate da un medesimo obiettivo: il bene di Itri.

È arrivato il momento di fare oggi il futuro di questo nostro amato Paese.

Costruiamo insieme il DOMANI di ITRI.