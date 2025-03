Una vincita da 29 mila euro quella centrata ad Aprilia nei giorni scorsi al SuperEnalotto.

In attesa del tanto ambito “sei” che manca da metà ottobre scorso, ad Aprilia, in provincia di Latina un fortunato o una fortunata si sono portati a casa 29.074,91 euro con una schedina giocata presso il Royal Caffè di via Verdi 89.