Trovato con pistola e coltello da caccia, scatta la denuncia

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Aprilia hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino straniero di 24 anni residente in Germania, per detenzione di arma clandestina e deferito alla Autorità Giudiziaria per porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, i Carabinieri, durante un posto di controllo, hanno fermato l’indagato che ha destato sospetti sin dalle prime battute. Pertanto, i militari hanno deciso di sottoporre l’uomo a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale hanno rinvenuto una pistola calibro 9×19, con matricola parzialmente abrasa, 12 proiettili dello stesso calibro e un coltello da caccia, tutto repertato e sottoposto a sequestro.





Nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, l’arma sarà sottoposta ad accertamenti di natura balistica e finalizzati a risalire alla provenienza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.