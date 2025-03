Incendi, il mandante sarebbe il presidente dell’Anc di Sabaudia

I carabinieri del gruppo Forestale di Latina, insieme a quelli del “Parco” di Sabaudia ieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Latina.

Nei guai c’è finito un uomo classe 1954 e si tratterebbe, come ripreso da vari media locali del presidente dell’Anc di Sabaudia Enzo Cestra. Secondo le accuse mosse, lui sarebbe stato il regista e mandante di alcuni roghi ai margini del parco nazionale del Circeo e non lontani dal centro abitato. Tutto allo scopo di poter far operare la sua organizzazione nelle operazioni di spegnimento.





Proprio per questo, i reati di cui deve rispondere sono incendio boschivo e truffa aggravata.

Sotto l’occhio attento dei militari sono rimasti finiti due incendi divampati il 28 agosto scorso nel comune di Sabaudia in località Sorresca e in via degli Artiglieri, investendo aree rispettivamente di 8000 mq e 3000 mq, procurando pericolo per l’incolumità pubblica, anche poiché adiacenti al centro abitato che, come si sa, durante l’estate è ancora più frequentato.

Secondo quanto reso noto dai carabinieri, l’uomo finito agli arresti domiciliari sarebbe stato il mandante che aveva incaricato un altro individuo, il quale, dietro suo compenso, aveva appiccato materialmente le fiamme. L’esecutore materiale è indagato per il reato di incendio boschivo.

Il presunto mandante, invece, abusando dei poteri inerenti al suo incarico di servizio di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi è anche accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato avendo causato dolosamente gli incendi finalizzati a conseguire un illecito profitto costituito dai finanziamenti regionali previsti per la relativa Associazione.