Guida senza patente, denunciato 22enne

I Carabinieri di Aprilia hanno denunciato a piede libero un giovane di origini rumene di 22 anni, della zona e già noto alle forze dell’ordine. Questi deve rispondere del reato di guida senza patente, reiterata.

I militari, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno sottoposto a controllo l’indagato mentre era alla guida un’autovettura.





All’esito degli accertamenti nella propria banca dati, i Carabinieri hanno notato come il 22enne non era titolare di patente di guida e che era stato già sanzionato, lo scorso dicembre, per guida senza patente.