Elezioni a Itri, il candidato sindaco del centrodestra è Di Biase

Dopo settimane di consultazioni e incontri, nei giorni scorsi Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno raggiunto un accordo sul candidato sindaco per il comune di Itri. La scelta è ricaduta sull’architetto Andrea Di Biase, figura di spicco e stimata per la sua competenza e dedizione.

L’intesa è stata annunciata dai coordinatori comunali dei tre partiti: l’ingegnere Simone Di Mascolo (Fratelli d’Italia), la professoressa Donatella Del Bove (Forza Italia) e il dottor Raffaele Mancini (Lega). I rappresentanti hanno sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della responsabilità politica per il bene della cittadinanza.





Simone Di Mascolo ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando l’avvocato Salvatore Ciccone per il suo contributo decisivo nel favorire l’accordo. Donatella Del Bove ha elogiato le qualità di Andrea Di Biase, definendolo un esempio di saggezza e competenza, mentre Raffaele Mancini ha sottolineato l’unità del centrodestra come punto di forza per il futuro del paese.

Andrea Di Biase, onorato della fiducia ricevuta, ha dichiarato che il suo obiettivo sarà quello di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità, coinvolgendo tutte le forze politiche e sociali interessate a un programma condiviso.

“Sono onorato che sia ricaduta sulla mia persona la scelta quale candidato sindaco della coalizione tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in vista delle imminenti consultazioni amministrative” ha spiegato Di Biase nella nota. “Tale sintesi nasce dalla volontà di rispondere al meglio alle esigenze di ripresa e di sviluppo della nostra comunità, espressa dagli esponenti delle due forze politiche a livello comunale, provinciale e regionale e che mi sento qui in dovere di ringraziare indistintamente per la fiducia dimostratami. L’auspicio è quello di coinvolgere nel nostro progetto politico/amministrativo le forze politiche e sociali che vorranno condividere un comune programma di sviluppo e valorizzazione socio-economico e culturale della nostra meravigliosa città”.