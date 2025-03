Grave incidente tra camion e furgone, un anziano elitrasportato al San Camillo

Grave incidente stradale, lunedì mattina, sulla strada provinciale Gricilli, nel territorio comunale di Priverno. Si sono scontrati due veicoli, un camion e un furgone.

Da una preliminare ricostruzione dell’accaduto è emerso che, per cause in corso di accertamento, il conducente del furgone, mentre stava percorrendo l’arteria con direzione di marcia Pontinia/Sezze, avrebbe impattato contro lo spigolo sinistro dell’autoarticolato, che stava percorrendo la medesima strada nell’opposto senso di marcia.





Sul posto è intervenuto personale del 118, che tramite l’elisoccorso Pegaso ha trasportato il conducente del Ford Transit presso l’ospedale San Camillo di Roma. Sul posto hanno operato anche i carabinieri della Stazione di Priverno, che hanno effettuato i rilievi.