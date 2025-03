Cadavere di una donna nel bosco: è “nonna Concetta”, scomparsa da mesi

Era sparita dalla sua abitazione di Monte San Biagio nella giornata del 29 ottobre, mentre andava a funghi ed erbe selvatiche sulle alture del paese, come faceva da sempre. Non è più tornata. Della 90enne Concetta Di Nucci si erano perse completamente le tracce fino al pomeriggio di lunedì, quando intorno alle 16.30 un gruppo di cacciatori ne ha rinvenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Aveva ancora accanto il suo cestino, probabilmente è morta per un malore.

Il corpo è stato trovato in una sorta di dirupo sul Monte Calvo, una località impervia sopra la contrada Oliveti. Un luogo distante circa 400 metri in linea d’aria dall’abitazione dell’anziana scomparsa, in un’area sfiorata dalle ricerche che per settimane avevano coinvolto in lungo e in largo centinaia di persone. Dagli specialisti, con tanto di droni e cani addestrati al rinvenimento di cadaveri, ai parenti e a tanti compaesani, compreso il sindaco Federico Carnevale. Il quale è stato anche uno dei primi a sapere del triste rinvenimento, raggiungendo con molta fatica il luogo che vi ha fatto da sfondo: “Ricevuta la segnalazione da un cittadino, Giulio Pernarella, ho immediatamente allertato sia i carabinieri, nella persona del comandante Cosimo Scialpi, sia il comandante della polizia municipale”, spiega Carnevale. “Ora sono state coinvolte anche la Prefettura e tutte le istituzioni competenti per procedere con il recupero della salma”.





Le operazioni di recupero proseguiranno martedì, ci sono troppe difficoltà connesse alla confermazione del territorio e all’assenza di adeguata illuminazione. Su disposizione del sostituto procuratore di Latina Giuseppe Miliano, la salma sarà trasportata presso l’obitorio del cimitero di Fondi per il successivo esame autoptico e gli accertamenti di natura biologica per giungere all’identificazione certa. Ultimi passaggi formali prima di poter dare a “nonna Concetta” – così chiamavano in paese quell’arzilla nonnina – la degna sepoltura che attendeva da troppo tempo.