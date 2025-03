Aggredisce la compagna e l’amica, poi minaccia i poliziotti: in manette

La polizia di Latina ha tratto in arresto in flagranza di reato un 44enne italiano residente a Roma, presunto responsabile di maltrattamenti ai danni della compagna, resistenza e minaccia a pubblico Ufficiale, nonché estorsione e rapina.

Nella giornata di sabato, gli agenti sono intervenuti per una richiesta di aiuto giunta al 112 da una donna, preoccupata per un’animata lite in atto tra un’amica e il suo compagno. Appena arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato due donne in strada in evidente stato di agitazione e paura. E hanno subito avuto modo di constatare l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, che ha continuato a minacciarle pesantemente, incurante della presenza delle pattuglie ed in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.





Da quanto raccontato agli agenti, poco prima entrambe le donne sarebbero state aggredite dall’uomo, soggetto con precedenti per fatti analoghi e non nuovo ad episodi di violenza nei confronti delle donne a lui legate sentimentalmente. A seguito di un’accesa discussione con la compagna, il 44enne si sarebbe scagliato anche contro l’amica giunta in suo soccorso e l’avrebbe scaraventata per terra provocandole lesioni.

Legata sentimentalmente all’uomo da qualche mese, una volta ascoltata dagli investigatori la vittima ha ricostruito un contesto di episodi di violenza e minacce subite. In un’occasione in particolare l’uomo le avrebbe anche distrutto il cellulare e alcuni suppellettili di casa, chiedendole poi denaro per lasciare l’abitazione in cui stavano da poco convivendo.

Alla luce delle denunce raccolte da entrambe le donne e degli elementi rinvenuti sul posto, l’uomo è stato condotto presso gli Uffici della Questura ed è in queste fasi che ha iniziato a minacciare anche gli operanti, addirittura scagliando contro uno dei poliziotti un cane di grande taglia, tanto dal richiedere l’intervento di più operatori per condurlo presso gli uffici. Anche giunto in Questura ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo, tentando anche atti di autolesionismo, tanto da richiedere l’intervento dei sanitari ed il trasporto in ospedale.

Conclusi gli accertamenti sanitari, in serata il 41enne è stato dunque dichiarato in arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per estorsione e rapina – sempre ai danni della compagna – e lesioni ai danni dell’amica della vittima. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, terminate le formalità di rito è stato poi condotto presso il carcere di Latina.