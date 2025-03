Incidente sulla Litoranea, auto prende fuoco: muore un giovane

La strage sulle strade pontine non si ferma. Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato l’ennesimo incidente con esiti mortali, costato la vita a un giovane residente a Latina. Lo schianto in cui è rimasto coinvolto è avvenuto poco prima della mezzanotte alle porte del capoluogo, all’altezza del chilometro 4 della via Litoranea, a non molto distanza da Borgo Sabotino.

Il giovane era al volante di una Mini Cooper che per cause in corso di accertamento è finita fuori controllo lungo un rettilineo. Dì lì, una carambola terribile: la macchina ha urtato con violenza un pino, poi ha preso fuoco. Nulla da fare, per l’automobilista.





L’accaduto è al vaglio dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Latina e dei colleghi della Stazione di Borgo Sabotino. Oltre ai militari dell’Arma e ai sanitari del 118, sul posto hanno operato i vigili del fuoco.