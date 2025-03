FOTO – Formia, incendio in centro: brucia un’enoteca. Danni ingenti

Mattinata di paura, quella di sabato, nel centro di Formia: è andata a fuoco un’attività. L’incendio è divampato poco prima delle 8 in via Vitruvio, aggredendo l’enoteca Vinum fino a causare danni ingenti. Fortunatamente, almeno non ci sono feriti.

Il rogo, secondo le prime ipotesi degli operanti probabilmente dovuto a un cortocircuito, è stato domato dai vigili del fuoco. L’accaduto è al vaglio dei carabinieri. Per mettere in sicurezza l’area interessata dall’intervento, gli agenti della polizia locale hanno interdetto la strada al traffico. Non pochi, i disagi per la circolazione.





FOTOGALLERY a cura di Renato Olimpio