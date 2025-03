Criminalità ad Aprilia, nuova stretta delle forze dell’ordine: oltre 200 identificati e un arresto

Nella serata di giovedì è stato realizzato un servizio interforze ad “Alto impatto” sul territorio della città di Aprilia, “per il contrasto alla criminalità diffusa e per garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza”.

I servizi straordinari di controllo del territorio, pianificati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato nei giorni scorsi dal prefetto Vittoria Ciaramella – con il coordinamento tecnico operativo del questore Fausto Vinci e in sinergia ai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri Christian Angelillo e della guardia di finanza Giovanni Marchetti – sono stati predisposti a seguito dei recenti accadimenti delittuosi verificatisi sul territorio della città. Dagli spari a una bomba in strada.





“In sede di Comitato provinciale – sottolinea il Comando dell’Arma – è infatti emersa la necessità di garantire un’efficace risposta alla crescente domanda sociale di sicurezza da parte dei cittadini, esigenza che richiede l’azione coordinata di tutte le forze di polizia in campo, al fine di garantire un effetto di deterrenza e repressione delle condotte criminali”.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio, e principalmente nei quartieri della zona centrale della città e nelle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati e il proliferare di fenomeni di particolare allarme sociale.

Nella circostanza sono stati effettuati numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare 233 soggetti, di cui 38 con pregiudizi di polizia, e controllare 128 veicoli veicoli.

Nell’ambito dei controlli effettuati dal personale dell’Arma, il reparto territoriale di Aprilia ha tratto in arresto un soggetto classe 2006, residente nel Comune di Anzio, trovato in possesso di droga, cocaina e hashish per un totale complessivo di 65,4 grammi.

Nello specifico l’indagato, durante un posto di controllo, veniva fermato e a seguito di perquisizione personale e veicolare, veniva trovato in possesso di 65 grammi di “neve”. La perquisizione si estendeva anche presso la propria abitazione, dove gli operanti hanno rinvenuto 0,4 grammi di hashish.

Le forze di polizia impiegate si sono adoperate anche nell’attività di controllo finalizzata al ritraccio di eventuali cittadini stranieri irregolari sul territorio, attività che ha dato esito negativo.

“Le attività ad alto impatto ed i controlli intensivi del territorio, proseguiranno anche nelle prossime settimane, per garantire maggiore sicurezza e un durevole effetto di deterrenza delle condotte criminali”, anticipano i carabinieri.