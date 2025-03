Cimitero di Castelforte, via alle estumulazioni ordinarie: i dettagli

Con l’ordinanza sindacale numero 5 del 14/03/2025 a Castelforte si dispone che a decorrere dal mese di maggio 2025 si provvederà, secondo i necessari tempi tecnici, “a dar corso alle operazioni cimiteriali di estumulazioni ordinarie dei resti mortali dei defunti, di cui all’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, la cui concessione d’uso di loculo cimiteriale comunale è scaduta”.

Gli eredi in indirizzo, e/o chiunque si riconosca quale, familiare, parente dei defunti di cui l’allegato elenco è consultabile sulla homepage del sito del Comune di Castelforte www.comune.castelforte.lt.it ed è esposto all’ingresso del cimitero cittadino, è invitato a presentarsi, entro 60 giorni dalla efficacia della presente ordinanza, presso l’ufficio tecnico del Comune per disporre il rinnovo della concessione cimiteriale, secondo le tariffe approvate con D.C.C. 48/2024 Allegato A, o la regolarizzazione delle operazioni da farsi secondo le tariffe approvate con D.C.C. 48/2024, Allegato B.





Si comunica, inoltre che tutte le operazioni cimiteriali di estumulazioni ordinarie:

• saranno eseguite da un operatore economico qualificato dotato di tutte le idoneità professionali e capacità economiche e finanziarie, nonché dei requisiti previsti ai sensi dal D.Lgs. 36/2023;

• saranno eseguite anche in assenza di congiunti e parenti, seppur interpellati e che qualora non sia stato possibile rintracciare i congiunti i resti dei defunti saranno collocati in ossario Comune;

• saranno eseguite negli orari e nei giorni successivamente stabiliti, prevedendo, in caso di apertura del cimitero un’area di interdizione ai soggetti non interessati alle operazioni innanzi dette, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori, garantendo nel contempo stesso la riservatezza delle operazioni;

• saranno svolte adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti presenti e ai visitatori del cimitero e nel rispetto del medesimo defunto;

Durante le operazioni cimiteriali di estumulazioni ordinarie, il Comune potrà richiedere la presenza di personale Asl anche qualora ravvisata la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Si invitano i familiari/eredi/aventi diritto dei defunti, di cui all’Allegato A, coinvolti nelle procedure di esumazioni/estumulazioni, a prendere contatto telefonico con l’Ufficio Servizi Cimiteriali 0771.607941 al fine:

• di ricevere le informazioni dettagliate in merito alle operazioni e disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti.

• di rinnovare, qualora nella volontà, la concessione del loculo ove è disposta la salma secondo quanto previsto dall’art. 55 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali e di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. 23/2018, secondo le vigenti tariffe, approvate e confermate con D.C.C. N. 48/2024, Allegato A.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Cimiteriali chiamando lo 0771.607941 – o inviare una mail al seguente indirizzo: tecnico@comune.castelforte.lt.it

L’ufficio è aperto al pubblico il martedì dalle 09.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30.