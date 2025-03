Caduta fatale dal terrazzo, Cisterna piange Dylan

Dolore e shock a Cisterna di Latina, dove all’alba di venerdì è venuto a mancare il 29enne Dylan Torsello. Una morte prematura e oltretutto atroce, una caduta nel vuoto dall’ottavo piano di un palazzo situato tra via Primo Maggio e via Po. Il dramma si è consumato intorno alle 5, strappando alla vita e agli affetti un ragazzo conosciuto, apprezzato, gentile, appassionato.

Agli ultimi istanti di vita del 29enne sembra non abbia assistito nessuno, né è stato possibile ricostruire quei momenti drammatici tramite sistemi di videosorveglianza, non presenti nei dintorni. Oltre ai sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso, sul posto si sono portati gli agenti del Commissariato locale. Al momento resta aperta l’ipotesi dell’incidente causato da un malore o da una leggerezza, come quella del gesto estremo. Ad ogni modo, il fratello di Dylan è sicuro: “Voleva farsi un selfie spettacolare, come era solito fare. Poi è scivolato”, riporta Il Messaggero. E in effetti sui social del 29enne ci sono non poche foto scattate proprio dal terrazzo panoramico da cui è precipitato, dove il ragazzo portava anche a giocare i suoi cani.





Dylan lavorava in un pub, studiava e giocava a calcetto nella Ecocity Futsal Cisterna. Prima della tragedia era andato al lavoro, e stando ai colleghi appariva normale. Una serata come tante, l’ultimo turno al pub, che venerdì è rimasto chiuso per lutto.