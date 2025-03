Violenze nei centri pontini, da inizio anno scattati numerosi provvedimenti

Ad emetterli è stato il Questore della Provincia di Latina che ha fatto scattare da inizio 2025 25 provvedimenti di D.A.C.U.R (divieto di accesso ai centri urbani) nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili del reato contro la persona nella città di Latina e nella sua provincia.

Ma non solo, dai dati di cui la Questura ha dato riscontro, ci sono anche 25 provvedimenti di ammonimento per violenza domestica ai sensi della nuova normativa in materia di violenza di genere.





Tra i casi più gravi episodi di maltrattamenti familiari, stalking e persecuzioni che hanno reso necessaria un’azione immediata per proteggere le vittime. Grazie alla nuova legge in materia, infatti, è possibile intervenire anche su segnalazione di terzi, garantendo una tutela più rapida ed efficace.

Infine, sono stati emessi anche 9 provvedimenti di tipo D.A.S.P.O. nei confronti di soggetti che, coinvolti in indagini per reati specifici per i quali è presumibile la probabilità di condotte violente, non potranno accedere a manifestazioni sportive, luoghi in cui condotte analoghe potrebbero comportare una condizione di particolare rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.