Nella giornata di giovedì, i carabinieri di Formia hanno denunciato a piede libero, un uomo e una donna, rispettivamente di 26 e 34 anni, entrambi del posto.

Questi devono rispondere del reato di indebito utilizzo di carta di pagamento.





In particolare i due giovani in più occasioni avrebbero effettuato pagamenti in alcuni esercizi commerciali della zona per un valore di 500 euro utilizzando una carta bancomat oggetto di smarrimento da parte di una persona anziana residente a Formia.