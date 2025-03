Carabinieri e vigili del fuoco in azione a Terracina dove, nel pomeriggio di mercoledì, si è sviluppato un incendio in un appartamento al piano terra di un fabbricato in uso ad un’azienda.

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme e costatato la natura dolosa del rogo.





A questo punto, i carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini per tentare di risalire agli autori del reato.