Guida all’installazione della lavastoviglie: fai da te o tecnico necessario?

L’acquisto di una lavastoviglie rappresenta una scelta dettata soprattutto dalla necessità di risparmiare tempo e fatica nella pulizia dei piatti. Una volta scelto l’elettrodomestico da acquistare, si possono percorrere due strade: installarla da soli oppure affidarsi alle competenze di tecnici specializzati. Entrambe le modalità presentano dei pro e dei contro che possono essere valutati solo tramite il filtro delle proprie esigenze personali, economiche e logistiche. In questo articolo, analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi delle due opzioni così da avere tutte le informazioni necessarie per effettuare una corretta scelta.

Vantaggi e svantaggi dell’installazione fai da te

Installare un elettrodomestico autonomamente può sembrare un’operazione alla portata di tutti, ma gli aspetti da considerare prima di intraprendere questo progetto sono molteplici.





I pro dell’installazione fai da te

Risparmio economico: evitare i costi della manodopera di un tecnico. Flessibilità di tempo: si può pianificare l’installazione di una lavastoviglie nel momento più favorevole, senza dover attendere la disponibilità di un tecnico. Conoscenza del proprio impianto: sapere com’è fatto il proprio impianto è sicuramente un punto di forza quando ci si confronta con dei lavori fai da te in casa. Una conoscenza utile anche nel caso dell’installazione di una lavastoviglie.

I contro dell’installazione fai da te

Difficoltà tecniche: se non si hanno competenze idrauliche ed elettriche, l’installazione dell’elettrodomestico potrebbe non andare a buon fine causando perdite d’acqua o malfunzionamenti della lavastoviglie. Danneggiamento dell’elettrodomestico: quando l’installazione non avviene correttamente, l’elettrodomestico potrebbe danneggiarsi o funzionare in modo inefficiente. Perdita della garanzia: se durante l’installazione fai da te si manomettessero accidentalmente dei componenti della lavastoviglie, la garanzia potrebbe decadere e non essere più valida. Tempo e impegno richiesti: in assenza di adeguate competenze, il processo di installazione può richiedere più tempo del previsto.

Installazione professionale: pro e contro

Affidarsi a un tecnico specializzato riduce le incombenze legate all’installazione di una lavastoviglie, ma anche questa opzione ha alcuni aspetti da considerare.

I vantaggi dell’installazione professionale

Lavoro professionale: affidarsi a un esperto significa assicurarsi un’installazione professionale dell’elettrodomestico, con conseguente verifica del funzionamento della lavastoviglie, evitando così problemi futuri. Rispetto delle normative di sicurezza: l’installazione verrà effettuata secondo gli standard previsti al fine di garantire la sicurezza dell’impianto. Rilascio della certificazione: l’installazione tramite un tecnico prevede il rilascio della dichiarazione DM 37/08 che sancisce la conformità degli impianti su cui si è lavorato. Risparmio di tempo: l’efficienza degli installatori professionisti assicura anche un risparmio di tempo. In questo modo si potrà iniziare subito a utilizzare l’elettrodomestico.

Gli svantaggi dell’installazione professionale

Costo aggiuntivo: il servizio di installazione tramite un tecnico ha un costo aggiuntivo che può variare in base alla complessità dell’intervento e alle proprie esigenze. Tempi di attesa: in base alle disponibilità dell’azienda installatrice cui ci si rivolge, potrebbe essere necessario attendere anche qualche giorno prima che si riesca a organizzare l’intervento con un tecnico. Assistenza a lungo termine: in caso di eventuali problemi futuri si potrà sempre fare affidamento sull’assistenza specializzata di un tecnico qualificato.

I passaggi da seguire per l’installazione fai da te

Nel caso si optasse per l’installazione fai da te della lavastoviglie, occorre assicurarsi di aver seguito i passaggi sottostanti per completare correttamente il processo di montaggio:

1. Preparazione del vano lavastoviglie

Assicurarsi che lo spazio di inserimento della lavastoviglie sia adeguato alle dimensioni dell’elettrodomestico.

Controllare che sia presente una presa elettrica in questo spazio.

Verificare la presenza di un attacco per l’acqua e di uno scarico adeguato.

2. Collegamento all’alimentazione idrica

Chiudere l’acqua prima di iniziare.

Collegare il tubo di carico dell’acqua alla presa d’acqua sotto il lavello assicurandosi di chiudere bene il raccordo.

3. Collegamento allo scarico

Assicurarsi che il tubo di scarico sia collegato al sifone del lavandino o a uno scarico dedicato.

Posizionare il tubo evitando curve eccessive per prevenire ristagni d’acqua.

4. Collegamento elettrico

Verificare che la presa di corrente sia idonea e dotata di messa a terra.

Evitare di utilizzare prolunghe o adattatori.

5. Test dell’elettrodomestico e verifica finale

Riaprire l’acqua e controllare che non ci siano eventuali perdite.

Accendere la lavastoviglie e avviare un ciclo di prova per verificare che funzioni correttamente.

Quando chiamare un tecnico è la scelta migliore?

Nel caso in cui non si avesse alcuna esperienza con impianti idraulici ed elettrici, nel caso in cui il proprio impianto necessiti di alcune modifiche per adattarsi alla lavastoviglie, allora è meglio affidarsi a un professionista del settore. Nelle suddette circostanze, infatti, l’installazione potrebbe rivelarsi un’operazione complessa e richiedere degli attrezzi specifici di cui non sempre si dispone.

Per venire incontro alla necessità dell’utente di rivolgersi a dei professionisti, molti shop online di elettrodomestici offrono la possibilità di acquistare dei servizi accessori di installazione e montaggio lavastoviglie contestualmente all’acquisto dell’elettrodomestico. Una comodità in più che elimina ulteriormente la fatica di doversi adoperare per trovare dei tecnici specializzati in un secondo momento rispetto all’acquisto.

Conclusione: qual è la scelta migliore?

La decisione tra l’installazione fai da te e l’installazione professionale dipende da molti fattori quali competenze tecniche di partenza, budget e disponibilità di tempo. Se si possiede una buona esperienza con i lavori domestici e si desidera risparmiare, si può provare con l’installazione fai da te, avendo cura di leggere e capire attentamente il manuale di istruzioni e montaggio del prodotto. Al contrario, se non si ha mai avuto a che fare con faccende di questo genere, o più semplicemente si desidera un lavoro rapido e senza rischi, affidarsi a un tecnico è la soluzione ideale.