Elezioni 2025: comuni al voto il 25-26 maggio

Il Consiglio dei Ministri avrebbe individuato la data delle elezioni comunali per il 2025. Il primo turno, che porterà al voto oltre 120 comuni in tutta Italia e i centri di Aprilia e Itri in territorio pontino, è previsto per domenica 25 maggio con orario di apertura ai seggi dalle 7 alle 23 e, dalle 7 alle 15 di lunedì 26 maggio.

Nei centri medio grandi che prevedono il turno di ballottaggio, questo avverrà in un vero e proprio election day a due settimane dal primo turno, ovvero 8-9 giugno. In questo caso, gli elettori dei centri al voto per il secondo turno delle Amministrative, avranno tra le mani anche le schede dei Referendum come tutti gli italiani.