Best-seller: ecco la classifica dei libri più venduti delle ultime settimane ed in Italia nel 2024

Cari amanti della lettura, benvenuti alla rassegna dei libri best-seller più venduti! In questo articolo, ci immergeremo nel cuore pulsante dell’editoria italiana per scoprire i titoli che hanno dominato le classifiche nelle ultime settimane e quelli che, sin dall’anno scorso, continuano a conquistare i lettori. Mai come oggi il mondo dei libri è in fermento: un universo di storie, romanzi, saggi e avventure capaci di emozionarci, ispirarci e trasportarci in mondi lontani, reali o immaginari.

Esploreremo le novità più attese del 2025, ripercorreremo le uscite degli ultimi mesi e analizzeremo i best-seller che hanno lasciato il segno nel 2024. Sarà un viaggio attraverso generi diversi – dalle saghe avvincenti ai saggi illuminanti – per scoprire quali opere hanno entusiasmato i lettori italiani e quali tendenze stanno definendo il panorama letterario contemporaneo. Infine, vi guideremo alla scoperta di un luogo speciale per tutti gli appassionati: il Mondadori Store, la destinazione ideale per trovare le ultime novità, i successi del momento e i grandi classici che non smettono mai di affascinare. Non ci resta che dire: Buona lettura!





I libri più venduti delle ultime settimane

Nelle classifiche di vendita degli ultimi tempi non mancano di certo titoli che hanno lasciato il segno per la loro originalità ed il loro forte impatto sul pubblico. Tra le novità più acclamate ed i best-seller del Mondadori Store troviamo “Limitless. Senza paura. Vol. 2” di Karim B (edito da Sperling & Kupfer), che sta appassionando migliaia di lettori con le sue vicende emozionanti e adrenaliniche. Un classico intramontabile che continua a trovare spazio nelle librerie degli italiani è “Il conte di Montecristo” di Alexandre Dumas, una pietra miliare offerta in una curatissima edizione da Einaudi.

Tra le ultime uscite spicca anche “La catastrofica visita allo zoo” di Joel Dicker (pubblicato da La nave di Teseo), che mescola genio narrativo e suspense, una combinazione irresistibile per chi ama i colpi di scena. Sul fronte dei saggi invece, vale la pena menzionare il lavoro di Beppe Severgnini, “Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia”, un libro che riflette sull’invecchiamento con profonda saggezza e leggerezza. Infine, per chi cerca emozioni forti, il fantasy di Rebecca Yarros, “Onyx Storm”, sta letteralmente dominando le classifiche grazie al suo mix di trama appassionante e personaggi indimenticabili.

I best-seller consolidati che continuano a brillare nel 2024

Il percorso dei libri più apprezzati non si ferma qui. Titoli come “Il Fabbricante di Lacrime” di Erin Doom e “Come uccidono le brave ragazze” di Holly Jackson (thriller mozzafiato), hanno ormai conquistato uno status di best-seller consolidato, grazie alla loro capacità di emozionare i lettori e coinvolgerli dalla loro narrazione avvincente. Sul fronte dei romanzi storici, “La Portalettere” di Francesca Giannone continua ad essere un punto di riferimento per chi cerca storie intrise di coraggio e determinazione. Chi invece desidera una lettura leggera e positiva può viceversa contare su “Ogni Mattina Alle Sette” di Virginie Grimaldi, una splendida celebrazione della vita e delle relazioni.

Anche il panorama delle autobiografie ha lasciato il segno, con libri come “Spare. L’ombra del principe” di Principe Harry, che ha catturato l’attenzione dei lettori con i suoi retroscena sulla famiglia reale britannica. E per gli appassionati di temi più profondi, “It Ends With Us. Siamo noi a dire basta” di Colleen Hoover continua a risuonare con chi cerca storie capaci di esplorare la resilienza umana.

Le novità attese per il 2025

Con il 2024 che volgeva al termine, alcune anticipazioni per questo 2025 erano già emerse, promettendo di sorprendere. Gli appassionati di narrativa possono aspettarsi nuovi romanzi dai più amati autori italiani come Elena Ferrante, Alessandro Baricco e Roberto Saviano, che continueranno ad innovare il panorama letterario con storie coinvolgenti e stili affascinanti. Parallelamente, i saggi si orientano su temi di grande attualità e introspezione, cercando di spiegare il cambiamento continuo della società contemporanea.

Dove trovare questi best-seller e molto altro?

Se il 2024 si confermava un anno incredibile per il panorama letterario italiano, il 2025 sta già accendendo la curiosità e la passione di migliaia di lettori grazie a best-seller indimenticabili e novità editoriali di grande impatto. Che si tratti di un saggio filosofico, un fantasy emozionante o un'avvincente storia di cronaca, c'è sempre un libro perfetto per ognuno di noi.