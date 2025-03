Ancora spari ad Aprilia, paura in città

Non una novità, purtroppo per Aprilia, dove ieri sera intorno ora di cena, si sono uditi distintamente spari nella zona centrale di via Inghilterra.

Per la precisione, questa volta, gli spari sarebbero stati esplosi in via Danimarca, ma non lontano dall’area dove qualche giorno fa erano stati uditi ben 13 colpi.





Sul posto i carabinieri di Aprilia che, oltre a recuperare il maggior numero di informazioni possibili con tanto di testimonianze dei residenti, hanno anche proceduto a raccogliere i bossoli dei proiettili esplosi. Sembrerebbe si tratti di due o tre.

Massimo riserbo sulle indagini, anche perché il clima in città non sembra dei migliori, tra colpi di pistola esplosi anche contro i carabinieri, e un pacco bomba per le vie del centro.