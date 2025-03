Ancora in aumento i furti di veicoli in Italia, il Lazio è tra le regioni peggiori

I furti di veicoli in Italia continuano ad aumentare e la situazione sta diventando davvero preoccupante. Secondo il recente Dossier sui Furti di veicoli 2024 elaborato da LoJack Italia sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, nell’ultimo anno si è verificato un aumento del 7%, per un totale di ben 131.679 veicoli rubati.

Tra le regioni più a rischio, troviamo il Lazio. La notizia del ritrovamento di un capannone alle porte di Roma dove erano parcheggiati decine di scooter rubati fa parte del flusso continuo di cronache che denunciano sinistri e danni di varie entità a scapito dei motociclisti laziali.





Ogni anno avvengono in Italia oltre 30 mila furti di veicoli a due ruote

Contando solo quelli denunciati alle forze dell’ordine e non potendo escludere che ci sia una certa percentuale di sommerso, a fine 2023 risultavano rubati oltre 30 mila scooter, motociclette, ciclomotori e altri veicoli a due ruote. Di questi meno della metà, appena 12 mila, sono stati ritrovati e/o restituiti ai legittimi proprietari dopo la denuncia mentre la restante parte è risultata non rintracciabile, con ogni probabilità trasferita all’estero o confluita nel mercato nero dei ricambi.

Dati come quelli appena citati spiegano perché la maggior parte degli italiani che chiedono un preventivo per assicurazione moto, online o presso le filiali locali delle assicurazioni, sono in cerca di polizze che coprano anche il furto. Ciò è tanto più vero per chi guida moto di lusso o moto d’epoca che sono tra le tipologie di veicoli a due ruote più rubati. Il primato assoluto è dei modelli che circolano di più e per cui c’è più mercato anche nel segmento dell’usato: una moto rubata su cinque è infatti una Honda Sh, seguono a poca distanza lo Scarabeo Aprilia e il Piaggio Liberty. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, neanche i modelli più recenti e con sistemi di sicurezza più sofisticati sono immuni dal rischio di essere rubati.

Il Lazio è tra le regioni in cui avvengono più furti di moto (e il record è europeo)

Le statistiche a disposizione parlano anche delle regioni d’Italia in cui avvengono più furti, quelle dove i motociclisti tutto possono fare tranne che dormire sonni tranquilli (fuor di metafora, la maggior parte dei furti di veicoli a due ruote avvengono di notte). La Campania è in assoluto la regione italiana in cui vengono rubate più moto e motociclette: quasi 7 mila dei 30 mila registrati nel 2023, con un aumento del +4% rispetto all’anno precedente. Segue la Sicilia con circa 5500 casi di furti di moto all’anno. L’ultimo gradino del podio è del Lazio con più di 5 mila furti di due ruote registrati ogni anno.

I numeri e la classifica delle regioni italiane in cui si commettono più furti appena citati rendono l’Italia uno dei paesi europei dove i motociclisti devono prestare più attenzione. Peggio dell’Italia, stando almeno al numero di denunce, fa solo la Francia: qui si registrano oltre 120 mila casi all’anno. Altri paesi come la Germania, l’Olanda e la Spagna sono molto più in giù invece nella classifica per numero di moto, motociclette, ciclomotori e altri veicoli a due ruote rubati in un anno. In molti stati europei, che non sono però tra quelli citati, il numero di furti di motociclette denunciati ogni anno a stento raggiunge i mille.