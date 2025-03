Stranieri irregolari, per alcuni scatta l’immediato rimpratrio

Attività della Polizia di Stato di Latina in merito al contrasto all’immigrazione irregolare e all’illecita permanenza sul territorio Nazionale.

Nei giorni scorsi 7 cittadini stranieri irregolari sul territorio, sono stati identificati nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti in tutta la provincia.





Questi sono stati destinatari di provvedimento di espulsione con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.

A Fondi, i poliziotti del Commissariato di zona, hanno fermato un cittadino originario del Bangladesh, noto agli operanti in quanto soggetto autore in più occasioni di reati predatori in zona. Segnalato al competente Ufficio Immigrazione, per l’uomo sono state attivate le procedure volte al rimpatrio nel paese d’origine che si sono concluse questa mattina, quando scortato dagli agenti della Questura di Latina, è stato condotto all’aeroporto di Roma Fiumicino e rimpatriato.

Nella giornata di ieri, un altro cittadino gambiano, anche lui irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza, dove saranno attivate le procedure volte all’effettivo rimpatrio nel paese d’origine. L’uomo, classe 1990, si era evidenziato sul territorio per le sue condotte illecite; infatti dagli accertamenti sono emersi molti pregiudizi di polizia e precedenti per reati concernenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, furti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Pertanto la sua posizione sul territorio non era mai state regolarizzata e rappresentava dunque un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Considerata la pericolosità sociale, sono state quindi attivate le procedure di trattenimento presso il CPR, che consentiranno le seguenti attività volte al rimpatrio effettivo nel paese di provenienza.