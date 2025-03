Ruba degli alcolici in un supermercato, denunciato ed espulso

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Pontinia hanno denunciato a piede libero un cittadino indiano di 20 anni, residente in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato.

L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione giunta al 112, che ha portato i militari presso un supermercato locale. Qui, il giovane è stato sorpreso dal personale addetto mentre tentava di sottrarre quattro bottiglie di alcolici.





A seguito dell’identificazione, i Carabinieri hanno proceduto con la denuncia del 20enne non solo per furto aggravato, ma anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano. Inoltre, nella stessa giornata, il Prefetto di Latina ha emesso un decreto di espulsione dal territorio italiano.