Il marketing digitale del futuro: automatizzare per crescere

Le strategie di marketing digitale stanno cambiando in modo costante, spinte dalla necessità di distinguersi quando l’attenzione delle persone è sempre più frammentata. Gli utenti ricevono continuamente messaggi e inserzioni: per questo apprezzano chi riesce a rivolgersi nei loro confronti in maniera autentica. In uno scenario del genere, la possibilità di automatizzare alcune attività non serve a privare il marketing della parte creativa, ma a rendere i processi più fluidi, sfruttando il potenziale dei dati, con un controllo più ampio sull’intero ciclo promozionale.

Marketing automation e conseguenze sulle performance

È sempre utile, per approfondire concetti di questo tipo, fare riferimento a ciò che affermano sull’argomento gli esperti del settore. Infatti, nel panorama attuale del marketing digitale, trovare soluzioni efficaci è fondamentale. Stefano De Carlo in questo articolo parla di marketing automation per illustrare come l’automazione possa fare la differenza nelle performance aziendali. Con l’espressione marketing automation ci si riferisce a un insieme di sistemi e procedure che permettono di ridurre le attività ripetitive, lasciando spazio alla creatività del team.





L’uso di tecnologie dedicate fornisce vantaggi concreti, sia per l’invio di messaggi in sequenza che per la gestione di comunicazioni mirate. Si possono personalizzare le campagne con un grado di precisione molto alto. Infatti, spesso chi lavora nel marketing si ritrova a ripetere compiti simili, come l’invio di e-mail promozionali o la pubblicazione di post a orari stabiliti.

Un aiuto importante per rendere più semplice tutto ciò è costituito dall’automazione, che non significa rinunciare allo stile personale, ma organizzarlo in modo sistematico. È un modo per rendere più semplice il rapporto con il pubblico, perché i vari messaggi vengono creati tenendo conto delle preferenze reali dei destinatari: tutto questo non fa altro che aumentare le probabilità di interazione.

Ottimizzare il percorso del cliente

Con l’integrazione dei meccanismi automatici nelle campagne digitali, si può proporre un viaggio più scorrevole al consumatore, che parte dall’acquisizione per arrivare fino alla fidelizzazione. Un’azienda che vuole ampliare la propria visibilità in rete può contare su una profilazione accurata, in cui i contatti vengono raggruppati sulla base di dati demografici o comportamentali. E proprio studiare questi aspetti e agire con precisione costituiscono due azioni che portano alla creazione di contenuti utili, ma allo stesso tempo anche rilevanti, per tutte le tipologie di destinatari.

A livello pratico, questo può comportare l’invio di messaggi di posta elettronica per chi ha visitato più di una volta una determinata pagina oppure di offerte speciali rivolte soltanto a chi ha già acquistato un certo prodotto. Le comunicazioni non si perdono così nell’anonimato, ma rafforzano la relazione tra azienda e cliente. Una fase determinante per migliorare il lavoro e procedere con l’automazione dei processi consiste nell’analisi attenta delle statistiche di apertura, di clic e di conversione.

Alcuni sistemi, per esempio, consentono di automatizzare il follow-up in seguito ad un acquisto, inviando un messaggio di ringraziamento e suggerendo prodotti correlati. Altri si concentrano sulla programmazione e sulla pubblicazione di contenuti social, sincronizzandoli con gli orari in cui il proprio pubblico risulta più attivo.

Dati, analisi e adattamento continuo

Tra i punti di forza del concetto di marketing automation c’è la possibilità di raccogliere grandi quantità di dati e di tradurli in tempo reale in informazioni utili al miglioramento della campagna. Si effettua un’analisi costante di alcuni parametri, come il tasso di apertura delle e-mail, il coinvolgimento sulle piattaforme social o il numero di conversioni generate: in questo modo, il team di marketing può apportare modifiche utili.

È importante, però, mantenere sempre una forte componente umana: i dati indicano tendenze e aiutano a formulare ipotesi, ma sta all’esperto di marketing interpretare questi segnali per creare messaggi adatti al contesto. È l’uso strategico della tecnologia che diventa determinante, perché permette di muoversi tra l’intuizione e gli strumenti pratici.

Bisogna anche specificare, parlando di processi automatici in ambito professionale e in particolare per ciò che riguarda il futuro del marketing, che configurare attentamente queste attività può portare a un risparmio di tempo e denaro, oltre che ad una comunicazione maggiormente incisiva verso i potenziali clienti. Con l’opportunità di programmare tutto in anticipo, l’impresa mantiene il controllo su ciò che viene pubblicato o inviato, e l’efficacia si misura in termini di conversioni, di vendite o di fidelizzazione.