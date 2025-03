Coordinamento contro gli incendi, l’adesione di Obiettivo Comune

A gennaio scorso, a Fondi è stato presentato il coordinamento contro gli incendi boschivi.

In quell’occasione e nei giorni successivi molte realtà, associative ed istituzionali, insieme a diversi cittadini hanno sottoscritto il documento per fare rete e tentare, tutti insieme di fronteggiare la piaga degli incendi boschivi.





Nelle scorso ore, l’associazione di Fondi Obiettivo Comune ha aderito a questo documento facendo in modo di riaccendere l’attenzione sull’importanza di questo coordinamento.

LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE

L’AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune ha sottoscritto il documento del coordinamento anti incendi boschivi nel nostro territorio.

Convinti che sia necessario un reale impegno di tutta la comunità sugli incendi boschivi e consapevoli dei dati allarmanti per le zone in cui viviamo ed operiamo, non potevamo girarci dall’altra parte. Così, su proposta dell’associazione Legambiente che ha portato avanti questo percorso, abbiamo deciso di aderire e abbiamo chiesto a tutti i nostri soci di farlo.

La questione degli incendi boschivi, ormai, non è più un fenomeno solo estivo, ma qualcosa che deve vedere le realtà locali impegnate a trovare soluzioni o pronte ad applicare gli strumenti già in essere per evitare che questi diventino fenomeni da commentare a posteriori.

Come spesso accade in questa epoca, purtroppo, i problemi sono di natura culturale e per riuscire ad avere un reale impatto, come Obiettivo Comune, riteniamo sia opportuno fare rete tra singoli, con altre realtà associative e con le istituzioni.

Convinti della nostra scelta, restiamo speranzosi che tanti altri possano procedere con la sottoscrizione di tale documento al seguente link https://inbosco.weebly.com/.