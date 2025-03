Rapina un negozio e aggredisce vigilante: 34enne in manette

Nella giornata di lunedì i carabinieri della sezione radiomobile di Aprilia hanno tratto in arresto un 34enne residente a Pomezia, già noto alle forze di polizia, per il reato di rapina.

Su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti presso un esercizio commerciale del posto, dove l’arrestato era stato bloccato dagli addetti alla vigilanza.





In particolare il 34enne, dopo aver prelevato degli oggetti di elettronica dell’importo complessivo di circa 150 euro, ha raggiunto l’uscita tentando di darsi alla fuga e aggredendo uno dei vigilanti alla sicurezza del negozio, riuscito comunque a bloccarlo prontamente.

L’uomo veniva trovato in possesso della refurtiva, successivamente restituita al legittimo proprietario. Espletate le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.