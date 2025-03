Duplice tentato omicidio, chiuso il locale che fece da sfondo alla rissa degenerata

Il questore di Latina Fausto Vinci ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un locale della zona della movida latinense, in prossimità del quale, nei mesi scorsi, scoppiò una rissa tra ragazzi culminata in una successiva spedizione punitiva con una violenta aggressione ai danni di alcuni giovani.

Ai fatti, avvenuti lo scorso mese di novembre nella zona dei pub, sono seguite le attività di indagine degli investigatori della Questura e i riscontri raccolti hanno fatto emergere anche la posizione del titolare del locale.





Dai filmati delle videocamere di sorveglianza raccolti, è emerso infatti che la rissa era iniziata tra una quindicina di ragazzi proprio nei pressi del locale e il proprietario, senza allertare le forze dell’ordine, si era limitato ad uscire brandendo una mazza da baseball per allontanare i ragazzi. Tentando quindi di risolvere una situazione potenzialmente pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica in autonomia, e senza alcuna segnalazione.

Anche in seguito, quando uno dei ragazzi coinvolti si era presentato all’interno per chiedere un fazzoletto e tamponare una vistosa perdita di sangue dovuta alla rissa stessa, il titolare non si era preoccupato di segnalare i fatti alle forze dell’ordine.

Quanto accaduto in quei momenti davanti al locale, avrà poi un tragico epilogo poco più avanti: una spedizione punitiva per vendicare la prima rissa, che porterà al tentato omicidio di due giovanissimi e alla successiva attività di indagine della Squadra Mobile di Latina. Un’attività culminata nell’arresto di tre soggetti per tentato omicidio in concorso, accompagnato da 13 denunce all’autorità giudiziaria per rissa aggravata, nonché dall’emissione di 16 Dacur emessi dal questore di Latina nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

“La tempestiva segnalazione del primo episodio alle forze dell’ordine, ed il conseguente intervento sul posto delle pattuglie, avrebbe con ogni probabilità contribuito a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica”, sottolinea la Questura. “Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Divisione Pasi hanno invece fatto accertare come il titolare non si sia attenuto al rispetto delle norme e dei doveri che incombono sui titolari dell’attività”.

Alla luce di quanto accertato è stato pertanto adottato dal questore il provvedimento ai sensi dell’art.100 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per la durata di 7 giorni, che sarà attivo dalla mezzanotte del 12 marzo.