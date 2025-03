Si spacciano per poliziotti, sono rapinatori a domicilio: vittima picchiata e derubata

Nella notte tra domenica e lunedì, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri della sezione radiomobile di Latina sono intervenuti presso un’abitazione del capoluogo, dove, poco prima, cinque banditi avevano perpetrato una rapina.

Dalle informazioni preliminarmente acquisite, gli operanti hanno avuto modo di apprendere come cinque soggetti, qualificandosi appartenenti alla polizia, si sono introdotti nell’immobile con il volto travisato costringendo la vittima, dopo averla percossa, alla consegna di una somma di denaro in contante, un orologio e alcuni monili in oro custoditi all’interno della cassaforte, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.





Al fine di raccogliere elementi utili all’identificazione dei malfattori utili alle indagini in corso, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Latina hannoeseguito un accurato sopralluogo.