Spaccio in città, gli agenti arrestano un uomo

E’ successo nei giorni scorsi a Terracina, a seguito di un controllo del territorio da parte degli uomini del commissariato di Polizia.

A finire nei guai, poiché trovato in possesso di alcune dosi di hashish confezionate in piccoli panetti, un uomo di 54 anni.





A fare la scoperta è stato il cane Isco dell’unità cinofila di Nettuno in supporto agli agenti del posto.

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 13 piccoli panetti di hashish, per un peso totale di 120 grammi, oltre a dosi di cocaina e materiale utile al confezionamento della droga. L’uomo è stato condotto presso gli uffici del Commissariato e, dopo le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.