La polizia mette in guardia gli alunni dal cyber bullismo

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di Terracina, hanno tenuto due incontri all’interno della sala parrocchiale della chiesa San Domenico Savio di Terracina, organizzati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Milani Terracina, sul tema del contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

L’iniziativa promossa dalla Questura per incentivare la cultura della legalità tra i più giovani, ha visto la partecipazione di circa 250 studenti provenienti dalle classi prime, seconde e terze medie.





L’evento ha riscosso ampia partecipazione e attenzione dei ragazzi presenti che hanno potuto interloquire con il personale della Polizia di Stato e affrontare le diverse tematiche legate alla problematica del bullismo sia in ambito scolastico che fuori. Il personale della Polizia ha delineato gli aspetti principali e gli strumenti di difesa in materia di bullismo e di cyberbullismo, interagendo in maniera attiva con i ragazzi e con gli insegnanti presenti

Particolare attenzione, infatti, è stata posta dagli operatori nello spiegare ai giovani partecipanti i pericoli legati all’utilizzo della rete internet e la conseguente necessità di adottare in rete e sui social “una navigazione consapevole“, nonché far comprendere il lavoro svolto dalla Polizia di Stato e l’importanza di allertare tempestivamente le Forze di Polizia, di sporgere denuncia o semplicemente di segnalare qualora vittime di reato o semplicemente spettatori di episodi delinquenziali.