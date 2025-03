Fugge alla vista dei finanzieri, l’inseguimento e poi l’arresto

Alla vista dei finanzieri sale in auto e scappa. Si innesca un inseguimento per le vie di Fondi, tra via Mola Santa Maria e via Ponte Gagliardo. Poi finisce con l’auto contro un muro. Il giovane di 19 anni e una persona a bordo del mezzo con lui vengono sbalzati fuori dal mezzo e tentano una fuga.

Il passeggero riesce nel suo intento, mentre il 19enne se la prende con i finanzieri a suon di calci, pugni e morsi.





Un’assurda vicenda che ha visto protagonista il giovane che, poi si è scoperto, avesse avuto un comportamento simile già a dicembre scorso, quando all’alt impostogli da una pattuglia di carabinieri aveva prima rallentato per poi darsi alla fuga ed essere fermato poco dopo dai militari.