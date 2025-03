Stalking e danneggiamento ai danni dell’ex compagna: un arresto a Latina

La polizia di Latina ha tratto in arresto un 47enne del posto, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, in quanto presunto responsabile di stalking e danneggiamento ai danni della ex compagna.

In particolare, giovedì mattina la vittima si era presentata presso gli uffici della Questura, per denunciare le condotte subite poco prima dall’uomo, che l’avrebbe minacciata e poi inseguita nelle vie del centro cittadino.





La donna ha raccontato che nella stessa mattinata l’uomo si era presentato nel luogo dove lei si trovava e, dopo averla minacciata verbalmente, con un cacciavite le aveva forato la ruota dell’auto, per poi inseguirla a piedi fino al suo ingresso in Questura.

I due erano legati in precedenza da una relazione sentimentale, conclusasi di recente e proprio dalla fine del rapporto sarebbero iniziate delle vere e proprie persecuzioni nei confronti della donna, fatte di minacce, frequenti chiamate e pedinamenti fino all’ultimo episodio di quella stessa mattina.

Acquisita la denuncia, i poliziotti della squadra Volante hanno immediatamente avviato un’attività volta al riscontro di quanto raccontato dalla vittima, fatti confermati anche dalla visione di alcune videocamere dalle quali si evincerebbe la foratura della gomma ed il successivo allontanamento dell’uomo.

I riscontri ottenuti dalla visione delle immagini, unitamente ai messaggi e alle chiamate accertate dal cellulare della vittima, hanno consentito agli agenti di procedere all’arresto dell’uomo, peraltro già destinatario del divieto di avvicinamento per fatti analoghi proprio nei confronti della donna.

Terminate le procedure di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria l’uomo è stato condotto in carcere in attesa della convalida.