Gratta e vinci da 300mila euro in un bar di Fondi

Ben 300mila euro portati a casa in un colpo solo grazie a un gratta e vinci, un biglietto fortunato da 5 euro della lotteria istantanea Il Miliardario. Un tagliando venduto nei giorni scorsi a Fondi, in un bar del centro, il King of Coffee di via Gobetti, frequentato soprattutto dai genitori che accompagnano i figli nelle scuole della zona.

La Lottomatica ha confermato la vincita al titolare dell’attività, Luca Pannozzo, nella mattinata di giovedì. Come nella maggior parte dei casi simili, mistero sull’identità del vincitore. Anche se è probabile che sia una persona del posto: “Lavoriamo quasi sempre con gli stessi clienti, difficile si tratti di qualche forestiero”, spiega Pannozzo. “Comunque siamo davvero contenti di aver contribuito a una vincita del genere, sperando sia andata a qualcuno che ne aveva più bisogno di altri”.





“Non è la prima vincita registrata nel mio bar, però è di certo la più alta in tredici anni di attività”, prosegue l’imprenditore fondano. “Fino ad adesso il record era di 20mila euro, una somma che ironia della sorte è stata vinta giusto una settimana fa. In quell’occasione il biglietto era stato grattato proprio sotto i nostri occhi, abbiamo assistito alla vincita ‘live’, in presa diretta. Ma qui parliamo di 300mila euro, è tutta un’altra storia”.

A Fondi non si registrava una vincita di simile portata da tempo, dal mezzo milione di euro vinto nel marzo del 2023 da un altro misterioso giocatore, che aveva acquistato un gratta e vinci della lotteria istantanea Numerissimi presso il bar tabacchi Sepe, nella stazione di servizio Petrol Gamma.