Formia, atti persecutori contro la ex e il compagno: divieto di avvicinamento

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Formia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle parti offese, con applicazione del dispositivo di controllo elettronico, nei confronti di un 55enne di origine campana residente in città.

La misura nei suoi confronti è stata emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino. Tale provvedimento cautelare è stato emesso a seguito di mirate indagini sviluppate dai carabinieri della Tenenza di Gaeta, per il reato di atti persecutori perpetrate dal 55enne nei confronti della ex compagna e del suo attuale compagno.