Tragedia sulle strade, muore noto imprenditore di Sperlonga

Ancora un drammatico evento di cronaca sull’asfalto del sud pontino. Nel primo pomeriggio di mercoledì sulla strada Valle del Liri, il 54enne di Sperlonga Massimo Fiorelli è deceduto. Il sinistro ha avuto luogo lungo uno dei primi tornanti che dal centro abitato di Itri conducono al santuario della Madonna della Civita.

L’uomo, molto conosciuto nel centro rivierasco in quanto il gestore della pasticceria che porta il suo cognome, viaggiava a bordo della sua motocicletta quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha finito per impattare contro un’automobile che viaggiava nel senso opposto.





Il 54enne, nella caduta sarebbe rovinato a terra finendo la propria corsa sotto l’automobile dove è rimasto incastrato. Per estrarlo, c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. I sanitari giunti sul posto, invece, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.