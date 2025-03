In auto con oltre 100 kg di cocaina, in manette albanese

La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo di origini albanesi trovato in possesso di oltre 100 kg di cocaina nascosti nel bagagliaio dell’auto.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta a seguito dei recenti gravi episodi avvenuti ad Aprilia, gli investigatori della Squadra Mobile di Latina hanno proceduto al controllo di un’autovettura che procedeva con un’andatura sospetta.





L’uomo a bordo, un cittadino albanese, classe ’83, incensurato, durante gli accertamenti ha subito mostrato un atteggiamento nervoso, circostanza che ha incrementato i sospetti degli investigatori che hanno proceduto quindi alla perquisizione personale del soggetto estesa al veicolo.

All’interno dell’autovettura, nel vano bagagliaio, sono stati rinvenuti tre borsoni al cui interno erano presenti numerosi panetti incellofanati che, come confermato, allo stato, da successivi test effettuati da personale della Polizia Scientifica, contenevano 105 kg di cocaina.

Si tratta di uno dei più importanti sequestri di droga compiuti negli ultimi anni in provincia. L’ingente quantitativo di stupefacente avrebbe alimentato il mercato della droga di Aprilia e delle zone limitrofe.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato tratto in arresto in quanto presunto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. Lo stesso è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività è coordinata dal Procuratore della Repubblica facente funzioni di Latina, dr.ssa Luigia Spinelli.